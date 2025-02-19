«Газпром нефть» продляет регистрацию на участие в интеллектуальном турнире для школьников

Компания «Газпром нефть» объявила о продлении срока регистрации на интеллектуальный турнир «Умножая таланты» до 23 февраля. Это уже восьмой по счету конкурс, в котором могут участвовать и омские школьники. Цель проекта — помочь подросткам и будущим выпускникам определиться с профессией, развить интерес к науке. Бонусом для победителей и призеров турнира станут дополнительные 10 баллов к результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Это поможет увеличить шансы при поступлении в ведущие вузы России.