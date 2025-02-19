«Газпром нефть» продляет регистрацию на участие в интеллектуальном турнире для школьников

Компания «Газпром нефть» объявила о продлении срока регистрации на интеллектуальный турнир «Умножая таланты» до 23 февраля. Это уже восьмой по счету конкурс, в котором могут участвовать и омские школьники. Цель проекта — помочь подросткам и будущим выпускникам определиться с профессией, развить интерес к науке. Бонусом для победителей и призеров турнира станут дополнительные 10 баллов к результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Это поможет увеличить шансы при поступлении в ведущие вузы России.
На конкурс приглашаются ученики 8 — 11 классов. Участники отбора смогут попробовать свои силы и отточить навыки работы в области математического моделирования, нефтехимии, инжиниринга, а также в других смежных науках. После регистрации школьники пройдут тестирование, по результатам которого будут сформированы команды для участия в региональном этапе.
Это уникальная возможность для молодых талантов не только проявить себя, но и получить преимущества при выборе будущей профессии. Финал конкурса состоится в апреле в Санкт-Петербурге, где лучшие команды со всей страны смогут продемонстрировать свои навыки перед экспертами отрасли.
В Омске реализацию проекта осуществляет Омский НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский отметил: «Мы уже десять лет поддерживаем этот интеллектуальный конкурс для одаренных детей. Ребята демонстрируют невероятные решения технологических задач, которые могут быть применены в реальной жизни. Современное производство нуждается в высококвалифицированных специалистах, и такие проекты помогают ребятам сделать первый шаг к своей будущей карьере. Мы ждем самых талантливых участников в нашем коллективе!».
Школьники, заинтересованные в участии, могут зарегистрироваться на цифровой платформе «Родные города» до 23 февраля.