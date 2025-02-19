Путин пообщался с внуком Анатолия Собчака

Путин коротко пообщался с вдовой Людмилой Нарусовой, затем подозвал к себе внука Собчака, пожал ему руку и обнял, он также поздоровался с Ксенией Собчак за руку. Президент коротко переговорил с Платоном, перед тем, как тот возложил букет к памятнику деду.