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Путин пообщался с внуком Анатолия Собчака

Путин пообщался с внуком Анатолия Собчака у памятника первому мэру Петербурга.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщался с внуком Анатолия Собчака у памятника первому мэру Санкт-Петербурга.

В 25-ю годовщину смерти Собчака президент России возложил букет красных роз к его памятнику на Васильевском острове. Среди гостей церемонии была Ксения Собчак с сыном Платоном.

Путин коротко пообщался с вдовой Людмилой Нарусовой, затем подозвал к себе внука Собчака, пожал ему руку и обнял, он также поздоровался с Ксенией Собчак за руку. Президент коротко переговорил с Платоном, перед тем, как тот возложил букет к памятнику деду.

«Когда человек занимается тем, чем ему нравится, это залог успеха… Всего тебе хорошего», — также сказал Путин, выслушав рассказ Ксении Собчак об успехах Платона на олимпиаде.

Анатолий Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) с 1991 по 1996 год. Он был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга — сейчас руководство городом осуществляет губернатор. Путин работал в его команде. При Собчаке городу было возвращено историческое название — Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Анатолий Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

В июне 2006 года Путин открыл в Петербурге памятник первому мэру Северной столицы. Он был установлен в сквере на Васильевском острове.

Путин Владимир