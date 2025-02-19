Член Общественного совета при Минцифры Лазаров: нужно оперативно выявлять дипфейки

Особую опасность представляет использование дипфейков в публичных призывах к противоправным действиям или распространении заведомо ложной информации. Последствия могут быть крайне серьезными — как для отдельных людей, так и для государства в целом. Именно поэтому уже сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы сделать использование дипфейков отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Как отметил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, этот вопрос активно прорабатывается с правоохранительными органами: «С коллегами мы обсуждаем, что использование дипфейков станет отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Нам кажется, что это правильно».