Минздрав Башкирии опроверг сообщения о распространении фенола

Среди жителей Башкирии распространяется сообщение об усилении мер защиты из-за фенола. В мессенджерах замечен указ, который якобы направлен региональным Минздравом. В документе говорится, что предприятиям и образовательным учреждениям необходимо принять дополнительные мер для защиты здоровья обучающихся и персонала от воздействия фенола.
Как пояснили в ведомстве, пересылаемый документ является фейком.
— Министерство здравоохранения РБ не направляло писем в образовательные учреждения, документ с указанным номером не регистрировался, — подчеркнули в ведомстве.