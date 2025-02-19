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Минздрав Башкирии опроверг сообщения о распространении фенола

Минздрав Башкирии сообщил о фейковых письмах о феноле.

Источник: Комсомольская правда

Среди жителей Башкирии распространяется сообщение об усилении мер защиты из-за фенола. В мессенджерах замечен указ, который якобы направлен региональным Минздравом. В документе говорится, что предприятиям и образовательным учреждениям необходимо принять дополнительные мер для защиты здоровья обучающихся и персонала от воздействия фенола.

Как пояснили в ведомстве, пересылаемый документ является фейком.

— Министерство здравоохранения РБ не направляло писем в образовательные учреждения, документ с указанным номером не регистрировался, — подчеркнули в ведомстве.