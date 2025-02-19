Ричмонд
-6°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 700 дворников убирают дворы в Иркутске

Также на уборке задействовано 50 машин спецтехники.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Более 700 дворников и полсотни машин специальной техники убирают дворы в Иркутске. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, за состоянием территорий постоянно следят, а в случае нарушений направляют предписания.

— Февраль — традиционный месяц, когда особое внимание уделяется контролю за состоянием крыш. Ведется сбивание сосулек и сброс снега, в том числе с козырьков подъездов. Как правило, это совмещают с механизированной уборкой дворов. Жителей заранее предупреждают, — прокомментировали в комитете по управлению Октябрьским округом.

Только с начала года в Иркутске очистили около пятисот крыш многоквартирных домов. А комплексную механизированную уборку с расчисткой подъездов выполнили в более 300 дворах. Также продолжается ежедневная санитарная расчистка территорий и обработка дорожек от гололеда.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что между Иркутском и Ялтой заключили межмуниципальное соглашение. Оно поможет реализовывать проекты и развивать туризм.

ЖКХ