Более 700 дворников убирают дворы в Иркутске

Только с начала года в Иркутске очистили около пятисот крыш многоквартирных домов. А комплексную механизированную уборку с расчисткой подъездов выполнили в более 300 дворах. Также продолжается ежедневная санитарная расчистка территорий и обработка дорожек от гололеда.