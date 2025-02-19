В Калининграде изготовили скульптуру моржа весом 13 тонн

На территории открытого бассейна в Славске устанавливают гранитную скульптуру моржа. Этот здоровяк вместе с временным деревянным основанием весит 13 тонн. Об этом «Комсомолке» рассказал пресс-секретарь регионального минспорта и член клуба «Янтарные моржи» Дмитрий Иванов. Фигура появится в Славске накануне соревнований по зимнему плаванию. Там же монтируют временную трибуну на 200 с лишним зрителей.