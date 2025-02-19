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В Калининграде изготовили скульптуру моржа весом 13 тонн

Увидеть ее можно будет в Славске, а потом — в Калининграде.

Источник: Федерации зимнего плавания Калининградской области

На территории открытого бассейна в Славске устанавливают гранитную скульптуру моржа. Этот здоровяк вместе с временным деревянным основанием весит 13 тонн. Об этом «Комсомолке» рассказал пресс-секретарь регионального минспорта и член клуба «Янтарные моржи» Дмитрий Иванов. Фигура появится в Славске накануне соревнований по зимнему плаванию. Там же монтируют временную трибуну на 200 с лишним зрителей.

— Скульптура моржа изготовлена калининградским мастером на средства первого президента федерации зимнего плавания Калининградской области Алексея Каюкова и демонстрируется впервые для славчан и участников «Кубка Янтарных Моржей». После соревнований ее опять увезут на площадку для дальнейшей доработки, а в перспективе хотят разместить официально возле озера Шенфлиз, — рассказал Дмитрий.

Скульптура украсит территорию озера, которое в свое время благоустроили моржи, превратив в базу любителей закаливания и зимнего плавания, клуба «Янтарные Моржи».

Славск примет официальный третий этап Кубка России по зимнему плаванию среди профессионалов 21—23 февраля. На соревнования ждут больше 200 спортсменов из 40 городов России и Белоруссии. Участников и зрителей ждет трехдневная стартовая программа на дистанциях от 25 до 200 метров. Ожидается выступление и автограф-сессия звезд олимпийского и паралимпийского спорта России.