Сколько дней в марте 2025 года: как отдыхаем и стоит ли брать отпуск

Россияне привыкли к длинным мартовским выходным из-за Международного женского дня. Но в этот раз праздник выпал на субботу, и рабочие недели в первый месяц весны будут полноценными. Но есть и плюс: чем больше рабочих дней — тем объемнее отпускные. Выясняем, сколько дней в марте 2025 года.
Количество дней в марте
В марте 31 день, и первый из них выпадет в 2025 году на субботу. Таким образом, в этот раз весна начнется с выходного. А закончится, к слову, в понедельник.
Как отдыхаем в марте: производственный календарь на 2025 год
Работать в марте россияне будут традиционно с понедельника по пятницу, а отдыхать — каждые субботу и воскресенье. И хотя для наглядности 8-е и 9-е число выделили праздничным красным цветом, на трудовой неделе это никак не отразится.
Сколько рабочих дней
В марте будет 21 рабочий день для тех, кто работает пять дней в неделю. В 2025 году такое же число трудовых будней будет только в августе.
Тем, кто трудится по шестидневке, ходить на работу придется 25 дней. Хорошая новость: больше в 2025 году нет месяцев с таким же количеством трудовых будней.
Сколько выходных и праздничных дней
Всего в марте 2025 года будет десять выходных. При этом Международный женский день выпадает на субботу: соответственно, дополнительного дня отдыха не предусмотрено. Ситуация изменится лишь для тех, кто работает по шесть дней в неделю. Так, пятница, 7 марта, — предпраздничная, а 8 марта — выходной.
Март — один из любимых месяцев школьников, ведь после самой долгой третьей четверти наступают долгожданные каникулы. Отдыхать в этом году дети будут с 24 по 31 марта.
Какие интересные события ждут россиян в первый месяц весны 2025 года
Как только развеются зимние облака, улицы двух столиц вновь начнут ломиться от толп. Туристы стекутся в парки, театры, пабы, концертные залы. Москва и Санкт-Петербург станут еще активнее.
Например, в марте в Москве пройдут концерты Лолиты, Славы КПСС, Григория Лепса, группы «Руки Вверх!».
Москвичей и гостей столицы ждут на стендапах. Сольные выступления пройдут у Марии Марковой, Андрея Бебуришвили, Карины Мейханаджян. Отдельно покажут «StandUp в темноте». А для поклонников мрачного юмора пройдет так называемый черный стендап.
Премия для блогеров Like Influencer Awards пройдет 25 марта. На ней выступят Zivert, Artik & Asti и Амирчик. На красную дорожку придут и другие артисты. Например, Джиган, Оксана Самойлова, Екатерина Варнава, Влад Бумага, Анна Хилькевич.
Любители театральной сцены смогут увидеть «Преступление и наказание» в особняке «Дашков 5». Кроме этого гостей столицы ждут постановки «В джазе только девушки», «Номер 13» с Мирославой Карпович и Андреем Гайдуляном, «Москва — Петушки», «Три товарища». А в Ленинке пройдет «Путешествие по ночной библиотеке — 2»: в ее рамках проведут экскурсию по самым известным читальным залам.
Тем, кто привык слышать выражение «в СССР секса нет», на экскурсии «Секс в СССР: Интимные тайны столицы» докажут обратное. Москвичей приглашают в деликатное путешествие в интимные истории столицы. Записаться на тематическую прогулку можно весь март.
А те, кто хочет послушать живую музыку, могут насладиться оркестром от СимфоМультимедия: музыканты сыграют отрывки работ мастера аниме Хаяо Миядзаки.
Петербург тоже будет полон событий. Например, в культурной столице пройдет шоу санудтреков Ханса Циммера. Именно его музыку вы могли слышать в «Интерстелларе», «Пиратах Карибского моря» и «Дюне».
В Петрикирхе можно будет послушать орган при свечах. А завершить вояж произведениями Вивальди, Чайковского, Моцарта.
Туристов зовут на экскурсию по дворам-колодцам начала XX века. На ней расскажут о повседневной жизни петербуржцев всех сословий и чинов тех времен.
Увидеть Северную столицу предлагают и в разрезе необычных квартир. Например, гостям Питера предлагают посетить дом писателя Сергея Довлатова.
Подробную информацию о грядущих мероприятиях можно найти на сайте Afisha.yandex и на официальных сайтах артистов.
Как спланировать отдых и работу в марте
Март — неплохой вариант для того, чтобы съездить в краткосрочный отпуск. В этом месяце рабочая нагрузка обычно невысокая, но при этом у многих уже наблюдается усталость, ведь долгая зима и недостаток солнечного света сказываются на продуктивности.
Длинный отпуск лучше не брать — можно потерять в деньгах. В 2025 году надолго покидать рабочее место стоит в июле и октябре. Именно эти месяцы считаются наиболее выгодными из-за количества трудовых дней — 23.
Чтобы первый весенний месяц прошел хорошо, можно попробовать придерживаться этих советов:
- Чаще гуляйте. Солнце необходимо организму, а весной оно наконец-то начнет показываться чаще. Если есть возможность, выходите на короткую прогулку в обеденный перерыв или возвращайтесь с работы пешком. Проводите выходные на природе.
- Попробуйте новое хобби. Будучи первым месяцем весны, март вполне подходит для начинаний. Займитесь тем, о чем давно думали, и новое увлечение не даст вам погрязнуть в рутине. Особенно в том случае, если вы решили отложить отпуск.
- Обновите гардероб. К концу марта тяжелые пуховики и толстые кофты можно будет отложить в глубокий шкаф. Перед этим проведите ревизию в начале месяца: составьте список вещей, которые вы уже не будете носить, и избавьтесь от них. Затем купите новые наряды: грамотно организованный шопинг поможет поднять настроение и сделать март особенным.
- Понаблюдайте за природой. Местами начнут набухать почки, сойдет снег, треснет и пойдет лед на реках. Созерцание особенно полезно тем, кто подвержен тревогам.
- Начните готовиться к лету. До пляжного сезона еще далеко, но уже сейчас можно записаться в тренажерный зал или на йогу, если есть желание привести тело в форму.
- Проверьте свое здоровье. После зимы у некоторых людей может наблюдаться авитаминоз либо ослабление иммунитета.
Список источников
1. Производственный календарь на 2025 год. Сайт Государственной думы РФ.
2. Постановление Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году».
3. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. Статья 139 «Исчисление средней заработной платы».
Автор: Кристина Тарасова