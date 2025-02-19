Сколько дней в марте 2025 года: как отдыхаем и стоит ли брать отпуск

Россияне привыкли к длинным мартовским выходным из-за Международного женского дня. Но в этот раз праздник выпал на субботу, и рабочие недели в первый месяц весны будут полноценными. Но есть и плюс: чем больше рабочих дней — тем объемнее отпускные. Выясняем, сколько дней в марте 2025 года.