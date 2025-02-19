Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 14,75%

«Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2025 году она составит 14,75%. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 млн человек. Всего на эту индексацию в 2025 году в федеральном бюджете предусмотрено порядка 85 млрд рублей», — сказал он.