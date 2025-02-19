Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 14,75%

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Социальные пенсии с 1 апреля 2025 года планируют проиндексировать на 14,75%, на это в федеральном бюджете предусмотрено порядка 85 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2025 году она составит 14,75%. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 млн человек. Всего на эту индексацию в 2025 году в федеральном бюджете предусмотрено порядка 85 млрд рублей», — сказал он.
В новость внесена правка (17:20 мск) — передается с уточнением индексации, верно −14,75%.