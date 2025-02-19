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Жителям Ростова напомнили о легальной свалке для строительного мусора

Выбрасывать строительные отходы жителям Ростова предложили на 1-ом Машиностроительном.

Источник: Комсомольская правда

Выбросить строительные отходы жители Ростова-на-Дону могут на специальной площадке, расположенной на 1-ом Машиностроительном, 18. Там находится мусоросортировочный комплекс, напоминают в телеграм-канале регионального оператора.

Пункт приема работает ежедневно с 7 до 19 часов. Мусор от ремонтных работ, отходы грунта, лом кирпича и бетонных изделий утилизируют по 1200 рублей за тонну.

— На площадке используются промышленные шредеры высокой производительности. Поступающие материалы после переработки используют в дорожном хозяйстве, для берегоукрепления и других в сферах, — отмечает региональный оператор.

Специалисты просят не обращаться к «серым» возчикам, так как они часто выбрасывают мусор где попало.