С 1 марта 2025 года в омских школах уменьшится нагрузка на учителей

В Омской области с 1 марта будет введен новый порядок отчетности педагогов, который частично сократит объем бумажной работы. В министерстве образования Омской области уже разработали упрощенный механизм отчетности.
Первыми результатами поделились на заседании рабочей группы. Учителя будут вести лишь необходимую документацию.
«В регионе работает фильтр внешних запросов, осуществляются профилактические визиты в организации и консультирование педагогических работников. Оптимизированы региональные мониторинги стратегических документов», — сообщила министр образования Ольга Степанова.
Педагоги будут вести отчетность исключительно по тематике предметов, которые они преподают. А также часть отчетов будет касаться внеурочной деятельности и воспитательной работы. Для воспитателей детских садов обязательны лишь журнал посещаемости и календарно-тематический план.
Если у педагогов есть вопросы по поводу организации учебной отчетности, их можно задать через специальный чат-бот «Помощник Рособрнадзора». Также можно уточнить информацию по телефону горячей линии министерства: +7 (3812) 357−000, добавочные 28−96, 28−99.
Ранее мы рассказывали, что новая школа в Серебряном берегу в Омске получила официальный номер.