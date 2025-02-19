В Воронеже школу № 102 переименовали в образовательный центр «Траектория»

Как рассказал пару дней назад в своих социальных сетях руководитель центра Алексей Фактор, логотип школы менять не станут, просто добавят на него новое название. Также Фактор напомнил, что в будущем учебном году должно состояться открытие второго корпуса учебного центра — «Наука». Это позволит увеличить количество учащихся 1−9 классов. Предварительная запись уже открыта.