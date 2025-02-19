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В Башкирии 20 февраля начнут работать штабы по весеннему паводку

С 20 февраля в Башкирии начинают работать республиканский и муниципальные оперативные штабы по прохождению весеннего паводка. Об этом сообщил вице-премьер Ирек Сагитов на заседании противопаводковой комиссии.

Источник: МЧС по РБ

По информации замначальника МЧС по РБ Ильдара Саетгареева, наихудший сценарий предполагает, что могут быть подтоплены до 313 жилых локаций в 44 районах и городах. Силы и средства реагирования готовятся по этому «максимальному» плану.

Моделирование ситуаций выполнено на основе имеющихся ортофотопланов и цифровых моделей рельефа местности, пояснил Ильдар Саетгареев.

На контроле чрезвычайных служб 61 затороопасный участок в 25 муниципалитетах. Как сообщалось ранее, их планируется взрывать превентивно, а также применить другие методы. Например, прошлой весной сотрудники МЧС проделали чернение льда на общей площади более 27 тыс. кв. м и распиловку льда на общем протяжении участков более 17 км.

МЧС