В Башкирии 20 февраля начнут работать штабы по весеннему паводку

На контроле чрезвычайных служб 61 затороопасный участок в 25 муниципалитетах. Как сообщалось ранее, их планируется взрывать превентивно, а также применить другие методы. Например, прошлой весной сотрудники МЧС проделали чернение льда на общей площади более 27 тыс. кв. м и распиловку льда на общем протяжении участков более 17 км.