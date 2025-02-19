В Воронеже проведут капремонт треснувшего моста возле стадиона «Динамо»

В мэрии Воронежа рассказали, как собираются бороться с трещиной на мосту возле стадиона «Динамо». Напомним, горожане заметили ее у основания путепровода.
Мэр Воронежа Сергей Петрин рассказал, что специалисты выехали на место, где треснул мост. Они констатировали, что «наблюдается крен шкафной стенки крайней опоры». При этом выразили уверенность, что грузоподъемность сооружения при этом не снижается, и на работоспособность моста трещина никак не влияет.
— Приняли решение о разработке проектно-сметной документации на капремонт. В 2024 году провели конкурсные процедуры. А также определили проектную организацию. В рамках этой работы провели более детальную оценку состояния эстакады. Специалисты подготовят технические решения по замене и ремонту конструктивных элементов, — сообщил мэр.
Заключение Государственной экспертизы по проекту планируют получить осенью 2025 года.
— Кроме того, аналогичную документацию разрабатывают и для путепроводов у «Заставы», на улице Лызлова, а также для ВоГРЭСовского моста, — добавил Сергей Петрин.