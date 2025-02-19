В Воронеже проведут капремонт треснувшего моста возле стадиона «Динамо»

Мэр Воронежа Сергей Петрин рассказал, что специалисты выехали на место, где треснул мост. Они констатировали, что «наблюдается крен шкафной стенки крайней опоры». При этом выразили уверенность, что грузоподъемность сооружения при этом не снижается, и на работоспособность моста трещина никак не влияет.