Последние новости к вечеру 19 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 19 февраля 2025 года.
Путин высоко оценил итоги переговоров в Эр-Рияде
Президент России Владимир Путин заявил, что получил доклад о переговорах с США и высоко оценил их результаты. Он отметил, что Москва сделала первый шаг к возобновлению диалога, а встреча прошла с настроенными на сотрудничество представителями Вашингтона.
ВС России пересекли границу с Украиной в Курской области
Владимир Путин заявил, что бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной. Минобороны России ранее сообщило, что с момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 62 тыс. человек.
Лавров заявил об отходе отношений РФ и США «от края пропасти»
Сергей Лавров заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона появилась «позитивная атмосфера», а стороны сделали первые шаги к восстановлению диалога. Он также отметил, что Трамп стал первым западным лидером, признавшим связь конфликта на Украине с вопросом ее членства в НАТО.
Евросоюз одобрил 16-й пакет санкций против России
ЕС одобрил новый пакет санкций, включающий запрет на импорт российского первичного алюминия, ограничения против банков и судов. Руководство ЕС считает санкции «сильным козырем» в диалоге с Россией.