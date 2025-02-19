Последние новости к вечеру 19 февраля 2025 года

Сергей Лавров заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона появилась «позитивная атмосфера», а стороны сделали первые шаги к восстановлению диалога. Он также отметил, что Трамп стал первым западным лидером, признавшим связь конфликта на Украине с вопросом ее членства в НАТО.