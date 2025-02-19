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Последние новости к вечеру 19 февраля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 19 февраля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 19 февраля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 19 февраля 2025 года.

Путин высоко оценил итоги переговоров в Эр-Рияде

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что получил доклад о переговорах с США и высоко оценил их результаты. Он отметил, что Москва сделала первый шаг к возобновлению диалога, а встреча прошла с настроенными на сотрудничество представителями Вашингтона.

ВС России пересекли границу с Украиной в Курской области

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин заявил, что бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной. Минобороны России ранее сообщило, что с момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 62 тыс. человек.

Лавров заявил об отходе отношений РФ и США «от края пропасти»

Источник: РИА "Новости"

Сергей Лавров заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона появилась «позитивная атмосфера», а стороны сделали первые шаги к восстановлению диалога. Он также отметил, что Трамп стал первым западным лидером, признавшим связь конфликта на Украине с вопросом ее членства в НАТО.

Евросоюз одобрил 16-й пакет санкций против России

Источник: Reuters

ЕС одобрил новый пакет санкций, включающий запрет на импорт российского первичного алюминия, ограничения против банков и судов. Руководство ЕС считает санкции «сильным козырем» в диалоге с Россией.

Казахстан поговорит с Украиной из-за атаки на станцию КТК

Источник: РИА "Новости"

Астана намерена обсудить с Киевом атаку дронов на станцию Каспийского трубопроводного консорциума, заявил замглавы МИД Казахстана. После удара транзит нефти продолжился без ограничений.