Старт весенне-полевым работам на Дону будет дан на Агропромышленном форуме юга России

Сельское хозяйство играет важную роль в экономике Ростовской области, где отрасль растениеводства занимает центральное место. Донской регион добился впечатляющих успехов в этой сфере и сейчас входит в число лидеров среди субъектов Российской Федерации по развитию агропромышленного комплекса. При этом Правительство Ростовской области последовательно поддерживает тружеников села, выполняя поставленную президентом задачу по снижению зависимости от импортных поставок и достижению продовольственной безопасности.
Традиционно одним из драйверов аграрной сферы в регионе выступает Агропромышленный форум Юга России, который будет проходить в этом году в конце февраля в «ДонЭкспоцентре». Это одно из самых крупных и профессионально ориентированных мероприятий в регионе.
На форуме соберутся более 190 представителей агропромышленной отрасли из разных регионов России, а также из республики Беларусь, Киргизии, Турции и Китая. При этом более 40 участников приедут впервые.
Предприятия смогут продемонстрировать свои достижения, показать современную сельскохозяйственную технику, агрохимическую продукцию и поделиться инновационными разработками в сфере АПК.
Посетители «Интерагромаша» смогут ознакомиться с широким ассортиментом техники для сельского хозяйства: от тракторов и комбайнов до кормоуборочной техники и машин для внесения удобрений. А участники «Агротехнологии» покажут разнообразие агрохимической продукции, удобрений и семян, а также товаров для животноводства.
Благодаря семинарам на деловой площадке форума, 50 агроэкспертов смогут поделиться своим опытом. Стоить отметить, что в рамках форума юга России в торжественной обстановке будет дан официальный старт сезону весенне-полевых работ на Дону.