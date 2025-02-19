Старт весенне-полевым работам на Дону будет дан на Агропромышленном форуме юга России

Сельское хозяйство играет важную роль в экономике Ростовской области, где отрасль растениеводства занимает центральное место. Донской регион добился впечатляющих успехов в этой сфере и сейчас входит в число лидеров среди субъектов Российской Федерации по развитию агропромышленного комплекса. При этом Правительство Ростовской области последовательно поддерживает тружеников села, выполняя поставленную президентом задачу по снижению зависимости от импортных поставок и достижению продовольственной безопасности.