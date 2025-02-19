В Минске утвердили наименования новых улиц и сквера

Кроме того, проектом предложено присвоить наименование «вуліца Андрэя Грамыкі» (улица Андрея Громыко. — Прим. БЕЛТА) проектируемой улице № 7 на территории комплекса «Уютный». Улица будет названа в честь Андрея Громыко — министра иностранных дел СССР, который занимал этот пост в течение почти 30 лет, с 1957 по 1985 гг.