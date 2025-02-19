В Минске утвердили наименования новых улиц и сквера

Проект решения подготовлен на основании закона Республики Беларусь «О наименованиях географических объектов» в целях присвоения наименований составным частям города Минска для регистрации отдельных элементов объектов, оформления всех предусмотренных законодательством Беларуси форм с адресной привязкой.
В частности, проектом решено присвоить наименование «вуліца Бацькі Міная» (улица Батьки Миная. — Прим. БЕЛТА) проектируемой улице № 10 в районе жилой застройки на пересечении ул. Рафиева и ул. Есенина. Улица названа в честь Миная Филипповича Шмырева — Героя Советского Союза, командира партизанского отряда.
Улице, соединяющей ул. Маршала Лосика и проектируемую улицу № 10 на территории объекта «Жилая застройка на пересечении ул. Рафиева и ул. Есенина в г. Минске» присвоено название «завулак Вяршынны» (переулок Вершинный. — Прим. БЕЛТА) по географическому описанию местоположения улицы-проезда с западной стороны квартала многоквартирной многоэтажной жилой застройки.
Новое наименование присвоено и проектируемой улице № 6 на территории объекта «Комплекс жилой застройки “Уютный” — она будет называться “вуліца Дыпламатычная” (улица Дипломатическая. — Прим. БЕЛТА). Это название связано с планируемым размещением в данном районе зданий дипломатического корпуса.
Кроме того, проектом предложено присвоить наименование «вуліца Андрэя Грамыкі» (улица Андрея Громыко. — Прим. БЕЛТА) проектируемой улице № 7 на территории комплекса «Уютный». Улица будет названа в честь Андрея Громыко — министра иностранных дел СССР, который занимал этот пост в течение почти 30 лет, с 1957 по 1985 гг.
Также одной из улиц в этом комплексе предложено дать имя «вуліца Анатоля Гурыновіча» (улица Анатолия Гуриновича. — Прим. БЕЛТА) в честь Анатолия Гуриновича — министра иностранных дел БССР, который в годы своей службы внес значительный вклад в развитие внешнеэкономической деятельности республики.
Кроме того, депутаты утвердили наименование «сквер імя Пятра Гайдзенкі» (сквер имени Петра Гойденко. — Прим. БЕЛТА) для сквера в границах ул. Корженевского, ДС «Курасовщина», ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», учреждения «Минский городской центр олимпийского резерва “Атлет”. Улица названа в честь генерального директора ПО “ИНТЕГРАЛ” руководившего предприятием с 1971 по 1993 год, стоявшего у истоков создания белорусской электронной промышленности и сыгравшего важную роль в обеспечении технологической безопасности страны.