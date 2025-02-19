Синоптики предупредили о самых холодных ночах в Челябинской области за всю зиму

Так, ночью 20 февраля столбики термометров покажут минус 22−27, в горах и низинах — до 32; ночью 21 февраля прогнозируется минус 23−28, в горах и низинах — до 33 мороза, а на юге уже минус 22: ночью 22 февраля будет минус 22−27, в горах и низинах — до 32, на юге — 14−19 градусов.
Днем в четверг снеговые облака обойдут регион стороной, а солнечные лучи, не встречая особых преград, смогут неплохо прогреть остывший за ночь воздух — минус 7−12. Эти же значения синоптики обещают днем в пятницу и субботу, но уже будет облачно с прояснением, на севере преимущественно без осадков, а на юге — местами пройдет небольшой снег, днем 22 февраля — умеренный. К слову, в субботу подует уверенный северо-восточный ветер: в северной половине его скорость 3−8, южной — 5−10 м/с, локально порывы до 14 м/с.
«Растянувшийся на несколько тысяч километров антициклон удержит до конца недели преимущественно малооблачную погоду при слабом ветре, морозных ночах и дневном солнечном прогреве воздуха. Температура в среднем за сутки будет отставать от нормы на 4−5 градусов,