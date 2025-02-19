Синоптики предупредили о самых холодных ночах в Челябинской области за всю зиму

Днем в четверг снеговые облака обойдут регион стороной, а солнечные лучи, не встречая особых преград, смогут неплохо прогреть остывший за ночь воздух — минус 7−12. Эти же значения синоптики обещают днем в пятницу и субботу, но уже будет облачно с прояснением, на севере преимущественно без осадков, а на юге — местами пройдет небольшой снег, днем 22 февраля — умеренный. К слову, в субботу подует уверенный северо-восточный ветер: в северной половине его скорость 3−8, южной — 5−10 м/с, локально порывы до 14 м/с.