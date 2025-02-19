Из Иркутской области в зону СВО отправили фуру со стройматериалами

Из Иркутской области в зону СВО отправили 20-тонную фуру со стройматериалами. Как сообщили в Народном фронте региона, грузовик должен прийти как раз ко Дню защитника Отечества. Кстати, сбор материалов стартовал еще месяц назад.
— Отклик получился колоссальный, что ещё раз доказывает — вокруг много добрых и неравнодушных людей. Было бы еще место в машине, то отправили бы больше. Машина уехала в Ростов-на-Дону под завязку, — сообщили в организации.
Так за ленточку ушло более 40 рулонов сетки, пленка, буржуйки, инструменты, лопаты, топоры, маскировочные сети, генераторы, бензопилы, дроны и гуманитарная помощь для медицинских рот. Фура придет в Ростов-на-Дону накануне 23 февраля.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец СВО из Осинского района погиб во время выполнения поставленной задачи. С защитником Отечества простятся 20 февраля.