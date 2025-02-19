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Москвичей приглашают на выставку «Защищая Родину: Арсенал Героев»

Открытие интерактивной выставки, организатором которой выступают московский Музей оружия и площадка PANORAMA360, приурочено ко Дню защитника Отечества. Экспозиция размещена на 89-ом этаже «Москва-Сити».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Экспозиция на высоте 327 метров включает в себя предметы стрелкового оружия разных временных эпох. Экспонаты можно будет подержать в руках, изучить внимательнее их внутреннее устройство и даже сфотографироваться с ними. Также все желающие смогут примерить военную форму, представленную на площадке. Кроме того, для посетителей пройдет мастер-класс, а на память о выставке можно будет приобрести сувениры.

Посетить тематическую экспозицию можно с 17 по 23 февраля.

Также к празднику команда PANORAMA360 подготовила программу с разнообразными тематическими активностями: солдатские соревнования, мастер-класс по изготовлению значков, азотное шоу и традиционный парад белых медведей Панорамычей — маскотов смотровой площадки. Приятным завершением праздника станет безлимитная дегустация мороженого, шоколада и ягодного чая.

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