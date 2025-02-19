Москвичей приглашают на выставку «Защищая Родину: Арсенал Героев»

Экспозиция на высоте 327 метров включает в себя предметы стрелкового оружия разных временных эпох. Экспонаты можно будет подержать в руках, изучить внимательнее их внутреннее устройство и даже сфотографироваться с ними. Также все желающие смогут примерить военную форму, представленную на площадке. Кроме того, для посетителей пройдет мастер-класс, а на память о выставке можно будет приобрести сувениры.