В Ростове начали проверку в отношении замглавы отдела МВД на водном транспорте

Предварительно, правоохранителя заподозрили в получении 1,3 млн рублей взятки от представителей коммерческой организации. Подкуп якобы передали в феврале 2025 года за решение об отказе в возбуждении уголовного дела после процессуальной проверки. Дело было возбуждено по статье «Получение взятки в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ).