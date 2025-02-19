В Ростове начали проверку в отношении замглавы отдела МВД на водном транспорте

В Ростовской области в связи с расследованием начали служебную проверку в отношении заместителя начальника линейного отдела МВД России — начальника следственной группы Ростовского ЛО МВД России на водном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
— Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины он будет уволен по отрицательным основаниям и понесет наказание, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, — прокомментировали в транспортной полиции.
Предварительно, правоохранителя заподозрили в получении 1,3 млн рублей взятки от представителей коммерческой организации. Подкуп якобы передали в феврале 2025 года за решение об отказе в возбуждении уголовного дела после процессуальной проверки. Дело было возбуждено по статье «Получение взятки в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ).