В Омской области завершили строительство двух третей газопровода до ГРС «Тарская»

В Омской области активно продвигаются работы по газификации северных районов. На данный момент уже проложено 65 километров из 94 запланированных линии газопровода-отвода до ГРС «Тарская» из Большереченского района. Это составляет около 70% от общей протяженности линии, сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Омской области.
Строительство ведется в рамках комплексной программы развития газоснабжения и газификации Омской области на 2021 — 2025 годы, утвержденной Правительством региона совместно с ПАО «Газпром» еще в 2020 году.
Как отметил министр энергетики и ЖКХ Омской области, работы выполняются согласно графику, в срок и качественно. «Сварщики, водители экскаваторов и укладчиков, инженеры и другие участники процесса показывают отличную работу. В Большеречье газ уже поступает в дома местных жителей, и сейчас мы направляем все усилия на завершение строительства до Тарского района», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко.
После завершения строительства газопровода-отвода (к концу 2025 года), существенно снизится риск перебоев в газоснабжении северных районов Омской области. Ранее мы рассказывали, что омичи будут платить за отопление в этом году по-прежнему.