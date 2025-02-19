В Омской области завершили строительство двух третей газопровода до ГРС «Тарская»

Как отметил министр энергетики и ЖКХ Омской области, работы выполняются согласно графику, в срок и качественно. «Сварщики, водители экскаваторов и укладчиков, инженеры и другие участники процесса показывают отличную работу. В Большеречье газ уже поступает в дома местных жителей, и сейчас мы направляем все усилия на завершение строительства до Тарского района», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко.