Какая погода будет в Казахстане 20 февраля

АСТАНА, 19 фев — Sputnik. Жители Казахстана почувствуют 20 февраля резкое разделение климата по месту своего проживания. На северные регионы страны будет влиять антициклон — подпитываемый холодными воздушными массами он сохранит морозную погоду преимущественно без осадков. А вот на южные регионы будет оказывать свое влияние Южный циклон — он принесет постепенное повышение температуры воздуха.