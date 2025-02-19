Какая погода будет в Казахстане 20 февраля

В Абайской области по данным синоптиков прогнозируется погода без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на востоке, юге области 23−28 мороза, днем 5−10 мороза, на юге области 0 градусов.
В Акмолинской области на западе и севере ожидается снег, низовая метель, на востоке области небольшой снег. На западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на востоке области 10, днем 4−9 мороза.
В Актюбинской области на западе, в центре и на востоке пройдет снег, на севере области небольшой снег. Ночью и утром на юге области туман. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на севере области 21, на юге области 8 мороза, днем 5−10, на юге области 3 мороза.
В Алматинской области осадков не ожидается. На юге, в горных районах области временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, на севере, в горных районах области 13−18 мороза, днем 3−8 тепла, на севере, в горных районах области 0−5 мороза.
В Атырауской области на севере и юге ожидается снег, на юго-востоке области временами сильный снег, низовая метель. Ветер северный, северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке севере области 15, днем 1−6, на севере области 9 мороза.
В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке и юге возможен небольшой снег, туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, на севере, востоке области 30, на юге области 15 мороза, днем 3−8, на севере, востоке области 13 мороза.
В Жамбылской области ночью и утром в горных районах пройдут осадки (преимущественно снег), гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 4 мороза-1 тепла, на севере, в горных районах области 7 мороза, днем 7−12 тепла, на севере, в горных районах области 3 мороза-2 тепла.
В Жетысуской области будет без осадков. Ночью и утром на севере, в горных районах области туман. Ветер восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 5, в горных районах области 18 мороза, днем 1 мороза-4 тепла, на юге области 7 тепла, на востоке, в горных районах области 5 мороза.
В Западно-Казахстанской области на юге и западе возможен небольшой снег, поземок. На севере, востоке, юге области туман. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, на юге области 13, днем 6−11, на юге области 3 мороза.
В Карагандинской области осадков не ожидается. Днем на дорогах гололедица. На севере области временами туман. Ветер южный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на западе, севере области 20, днем 1−6, на севере, востоке области 10 мороза.
В Костанайской области на юго-западе, севере и востоке пройдет снег. На севере, юге области туман. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на севере области 20−25 мороза, на юге области 9 мороза, днем 8−13, на юге области 4 мороза.
В Кызылординской области будет без осадков. На востоке, в центре области туман. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на севере области 8 мороза, днем 0−5, на востоке области 8 тепла.
В Мангистауской области на западе, севере и в центре ожидаются осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. Ночью и утром на северо-востоке, в центре области туман. Ветер северо-восточный 9−14, ночью на западе области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 мороза, на юге области 2 тепла, днем 3 мороза-2 тепла, на юге области 8 тепла.
В Павлодарской области осадков не ожидается. Ночью и утром на юге, западе области туман. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 13, днем 8−13 мороза.
В Северо-Казахстанской области пройдет снег, низовая метель. На западе, юге области туман. Ветер северо-восточный 9−14, ночью на юго-западе области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на западе области 23- 28 мороза, днем 10−15, на юге области 7 мороза.
В Туркестанской области в первой половине ночи в горных районах области возможны небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, на севере области 5 мороза, днем 10−15, на севере области 5 тепла.
В Улытауской области будет без осадков. Днем на дорогах гололедица. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, на востоке области 18, днем 2−7, на востоке области 10 мороза.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, временами небольшой снег, туман. Ветер северо-восточный, восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 15−17, днем 4−6 мороза.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 4−6 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-1 тепла, днем 12−14 тепла.