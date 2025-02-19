Даты Рамадана в 2025 году: что можно и нельзя делать мусульманам в священный месяц?

В 2025 году священный для мусульман месяц Рамадан начнется в конце февраля и продлится до конца марта, завершившись праздником Ураза-байрам. В этот период на верующих накладываются строгие ограничения как в еде, так и в поведении. Как правильно придерживаться поста в Рамадан, какие обычаи и предписания принято соблюдать и кому разрешено не поститься, «Газета.Ru» узнала у муфтия Рушана Аббясова.
Что такое Рамадан?
Рамадан — девятый месяц исламского лунного календаря и один из пяти столпов ислама. Это время духовного очищения, когда мусульмане соблюдают строгий пост, усиливают молитвы и совершают добрые дела, отметил в беседе с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Рушан Аббясов. Согласно Корану, именно в этот месяц пророку Мухаммеду были ниспосланы первые откровения.
«Суть Рамадана заключается в том, чтобы через определенные лишения в светлое время суток укрепить свою веру, развить самодисциплину, проявить сострадание к нуждающимся и приблизиться к Богу. Пророк Мухаммад, мир ему, донес до людей следующие слова Всевышнего Творца: “Всякое дело потомка Адама — для него самого, кроме поста. Воистину, он (пост) — для Меня и Я воздам за соблюдение его”, — объяснил муфтий Рушан Аббясов.
Когда начинается и заканчивается Рамадан в 2025 году?
Даты священного месяца зависят от лунного календаря, который короче григорианского на 11 дней.
В 2025 году:
* Начало: вечер 28 февраля (после захода солнца). Первый день поста — 1 марта.
Точные даты могут незначительно отличаться в регионах, так как начало месяца определяется визуальным наблюдением новолуния. Например, в Казахстане Рамадан начнется 1 марта, а в России — 28 февраля.
Традиции Рамадана: пост, молитвы и милостыня.
Пост в священный месяц.
Рамадан — это месяц, когда мусульмане погружаются в духовные практики, укрепляя связь с Аллахом и друг с другом. «Сердце» священного месяца — пост (Ураза, ас-саум), который начинается с рассветом и заканчивается закатом. Верующие отказываются не только от еды и воды, но и от вредных привычек, сквернословия и конфликтов, чтобы очистить душу и тело. Пост — это акт солидарности: миллионы людей по всему миру одновременно переживают голод, учась ценить блага и сострадать тем, кто живет в лишениях.
Сухур и ифтар.
Сухур и ифтар — два священных приема пищи. Перед рассветом семьи собираются на сухур, где едят каши, фрукты и пьют воду, чтобы зарядиться энергией на день. На Ближнем Востоке существует традиция: мужчины перед рассветом выходят на улицу, ходят от дома к дому и стучат в барабаны. Так они будят жителей на сухур.
Ифтар, вечернее разговение, начинается с фиников и воды — так поступал пророк Мухаммед. После вечерней молитвы можно поесть полноценно, отметил муфтий. На столах появляются традиционные блюда: самоса, кунафа, овощные салаты и сладкие напитки вроде каркаде. В некоторых странах, например, в Египте или Малайзии, улицы украшают фонарями, а дети радостно бегают и поют песни, создавая праздничную атмосферу.
«Поскольку сейчас, в отличие от летнего периода, ночи длинные, можно совершить несколько приемов пищи, сбалансировав свое меню. Также на протяжении всего Рамадана при мечетях проводятся коллективные ифтары», — рассказал Рушан Аббясов.
Молитвы и милостыни.
Молитвы в священный месяц Рамадан становятся основой дня. Помимо пяти обязательных намазов, мусульмане совершают таравих — ночную молитву, которую читают в мечетях после иша. В последние десять ночей Рамадана наступает Ляйлят аль-Кадр — Ночь Предопределения, когда был ниспослан Коран. Верующие проводят ее в молитвах, прося прощения и милости. В мечетях звучат суры Корана, а семьи берут с собой детей, чтобы приобщить их к традициям.
Милостыня (закят и садака) — еще один столп Рамадана. Закят аль-Фитр — обязательный налог, который выплачивают до праздника Ураза-байрам, чтобы нуждающиеся могли его отметить.
Мусульмане также жертвуют еду, устраивая коллективные ифтары при мечетях. В Палестине или Газе, несмотря на трудности, семьи делятся едой с соседями, а в Марокко пекут сладости вроде шебакии, создавая дух единства.
Праздник Ураза-байрам: завершение поста.
30 марта мусульмане отметят Ид аль-Фитр — праздник разговения. Традиции включают:
В преимущественно мусульманских российских регионах, таких как Татарстан, Башкортостан и Дагестан Ураза-байрам — официальный выходной.
Как подготовиться к началу и окончанию Рамадана.
К началу Рамадана важно подготовиться как физически, так и духовно, подчеркнул Рушан Аббясов.
«За несколько дней до начала поста можно начать постепенно сокращать потребление пищи и напитков, чтобы организм адаптировался. Духовная подготовка включает в себя внутренний настрой, намерение на соблюдение поста и четкое сознание того, что пост — не голодовка, а прежде всего работа над собой. В месяц Рамадан необходимо особо следить не только за своими словами и делами, но даже помыслами», — обратил внимание муфтий.
Окончание Рамадана знаменуется праздником Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). По словам собеседника «Газеты.Ru», к этому дню нужно подготовиться, выплатив обязательную милостыню (закят аль-фитр), которая помогает нуждающимся и очищает постящегося от возможных прегрешений, совершенных во время поста.
Что можно и нельзя делать в Рамадан: правила священного месяца.
Следует помнить, что Рамадан — это не просто отказ от еды и воды. Это время духовного роста, когда каждое действие оценивается через призму веры.
Что можно делать.
* Принимать пищу и пить только в темное время суток — после захода солнца (ифтар) и до рассвета (сухур).
* Принимать лекарства через инъекции, капельницы или пластыри, если они не питают организм (например, обезболивающие уколы).
* Купаться и чистить зубы, если вода не попадает в горло. Многие мусульмане используют мисвак (натуральная зубная палочка) вместо зубной пасты.
* Путешествовать: если поездка утомительная, пост можно прервать и восполнить позже.
* Целовать супруга и проявлять нежность (не в общественных местах), если это не приводит к интимной близости днем.
Что категорически нельзя.
По словам муфтия, все виды греховных и пагубных дел и так запрещены для людей верующих и богобоязненных, а в священный месяц Рамадан тем более, так как тяжесть их увеличивается.
* Есть, пить и курить в светлое время суток. Даже глоток воды или жевательная резинка считаются нарушением. Жевательный табак также запрещен.
* Вступать в интимную близость до заката. Верующие мусульмане могут проявлять нежность к своему супругу или супруге, однако близость днем запрещена.
* Специально вызывать рвоту. Если это произошло случайно — пост остается действительным.
* Сквернословить, сплетничать, ссориться. Пророк Мухаммед говорил: «Если человек не прекратит лгать и поступать лживо, Аллах не нуждается в его отказе от еды и питья».
* Слушать громкую музыку или участвовать в развлекательных мероприятиях, которые отвлекают от духовности.
Кому разрешено не поститься в Рамадан?
Согласно правилам, некоторые категории верующих мусульман могут не соблюдать строгий пост в священный месяц Рамадан.
* Беременные на позднем сроке и кормящие женщины — если пост угрожает здоровью матери или ребенка. В хадисе от Анаса бин Малика аль-Ка’би сказано: «Воистину, Аллах освободил путников от поста и половины молитв, а беременных и кормящих грудью женщин освободил от поста». Также, по словам муфтия Рушана Аббясова, не поститься могут женщины во время менструации.
* Больные (диабет, язва, сердечные заболевания) — с условием восполнить дни позже. Согласно суре «аль-Бакара» (аят 184), тем мусульманам, которые «способны поститься с трудом, следует в искупление накормить бедняка».
* Путники — те, кто находится в дороге дальше 80 км от дома. Путник не должен иметь намерений оставаться проживать где-либо на протяжении всего путешествия. Также путешествие не должно содержать в себе грех и не иметь греховной цели.
* Дети до совершеннолетия (по хиджабу — до полового созревания).
* Пожилые люди, которые физически не могут выдержать пост.
«Молитвенно прошу Всевышнего Творца исцелить всех, кто сейчас болен, простить и одарить Своей милостью души тех, кто уже покинул этот мир, даровать благополучие всем россиянам, а нашей великой стране мира и процветания! Да поможет нам Господь миров достойно и с пользой провести месяц Рамадан!» — заключил муфтий Рушан Аббясов.