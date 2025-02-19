Даты Рамадана в 2025 году: что можно и нельзя делать мусульманам в священный месяц?

Рамадан — это месяц, когда мусульмане погружаются в духовные практики, укрепляя связь с Аллахом и друг с другом. «Сердце» священного месяца — пост (Ураза, ас-саум), который начинается с рассветом и заканчивается закатом. Верующие отказываются не только от еды и воды, но и от вредных привычек, сквернословия и конфликтов, чтобы очистить душу и тело. Пост — это акт солидарности: миллионы людей по всему миру одновременно переживают голод, учась ценить блага и сострадать тем, кто живет в лишениях.