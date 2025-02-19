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Ряд улиц Ростова-на-Дону на сутки останутся без воды

Жителей Ростова предупредили об отключении воды с утра 25 февраля.

Источник: Комсомольская правда

С 08:30 25 февраля до 8 часов 26 февраля на ряде улиц Ростова-на-Дону не будет воды. Об этом предупреждает Ростовводоканал.

Отключения планируются в границах:

— от проспекта Театрального до улицы Текучева, 219−366. В том числе, в кондитерской «Золотой колос» (Текучева, 207а) и в прачечной «Желдор-Сервис» (Текучева, 219а).

— в пределах Орской — Вятской — 3-й Кристальной (50 лет РСМ) — Вьюжной. В том числе, на территории Северо-Кавказской базы хранения ресурсов федерального казенного учреждения (СКУМТС МВД РФ).

Причины коммунальных ограничений — переподключение трубопровода и устройство переложенного участка водопровода.