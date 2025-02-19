Мэрия Уфы прокомментировала обвал грунта рядом со стройплощадкой кампуса

В мэрии Уфы прокомментировали обвал грунта, произошедший на днях рядом со строительной площадкой Межвузовского кампуса. Жители домов № 1, 3 и 4А на улице Тукаева рассказали в соцсетях главы Башкирии Радия Хабирова рассказали, что здесь образовалась огромная яма.