Мэрия Уфы прокомментировала обвал грунта рядом со стройплощадкой кампуса

В мэрии Уфы прокомментировали обвал грунта, произошедший на днях рядом со строительной площадкой Межвузовского кампуса. Жители домов № 1, 3 и 4А на улице Тукаева рассказали в соцсетях главы Башкирии Радия Хабирова рассказали, что здесь образовалась огромная яма.
Уфимцы пожаловались, что рядом с их домами постоянные шум, пыль, мусор и вибрация.
«Мы опасаемся за свои дома и жизни, не ровен час, поползет сильнее, и рухнут дома, пока мы спим», — написали они.
В администрации города сообщили, что на место выезжали профильные службы.
«В ходе осмотра территории обнаружено сползание грунта, рядом расположенных жилых домов не имеется. Пострадавших нет. 19 февраля там прошло выездное совещание с участием представителей администрации Кировского района, Управления гражданской защиты, УОЖГ, Главархитектуры, УВК, застройщика ООО “Кампус”. Сейчас будут выясняться причины обвала склона», — прокомментировали в мэрии.
В конце недели здесь проведут повторное выездное совещание. Ситуацию власти держат на контроле.