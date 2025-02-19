Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 20 февраля 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Кирова, 5-А; 5-Б, 5-В, 7-А — с 09:30 до 18:00.
Отключение газоснабжения:
— Горького, 64-А (подъезд 4) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Университетская Набережная, 40 — с 08:00 до 18:00;
— Героев Танкограда, 40-П; Северный Луч, 1-А, 1-В, 2-Д/1 — с 10:30 до 13:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Гагарина, 40 — с 09:00 до 17:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Мира, 55; Первого Спутника, 21; Коммунистическая, 6 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Героев Танкограда, 17-П — с 10:30 до 13:00;
— ч/с пос. Першино: 32-ой Годовщины Октября, 35; Мартеновская, 17−33, 35; Прокатная, 34−40, 42, 44; Пржевальского, 35−45, 40−48; Красноуфимская, 16, 18, 20, 32; Сеченова, 33−57, 46−58 — с 08:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Ширшова, 11, 11-А, 11-Б, 11-В — с 09:00 до 18:00;
— пос. Новосинеглазово: 8 Марта, 6, 8 — с 09:00 до 15:00.
Отключение газоснабжения:
— Доватора, 22-А — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с пос. Смолино: Западная, 89; Чапаева, 72, 74, 74-А, 76, 78, 79, 80, 81−106 — с 08:00 до 18:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Героев Танкограда, 59 (подъезды 1, 2) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Салютная, 23-А/1, 23-А/2, 25, 27; Труда, 3; Первой Пятилетки — с 08:30 до 18:00;
— ч/с пос. Чурилово: Воробьева, Зудова, Самохина — с 10:00 до 12:00;
— Кудрявцева, 77, 81-А, 83, 83-А; Артиллерийская, 114, 114-А, 114-Б, 116, 116-А — с 08:30 до 11:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.