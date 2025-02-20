Калининградские власти рассказали, будут ли покупать новую новогоднюю ель

«Сейчас на фоне тех проблем, которые есть в Калининграде, елка — точно не первостепенная проблема», — подчеркнула представитель власти в прямом эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте».
Она отметила, что мнения горожан по поводу новогодней ели разделились. Некоторые считают, что старая елка пришла в негодность. Другие уверены, что сейчас не время тратить деньги на эти цели. Дятлова добавила, что если деньги появятся, то елку купят.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, сколько столицы СЗФО потратили на украшение улиц и площадей к Новому году.