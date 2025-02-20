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Калининградские власти рассказали, будут ли покупать новую новогоднюю ель

КАЛИНИНГРАД, 19 февраля, ФедералПресс. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что новую елку для украшения центра города купят, если появятся деньги. Это может произойти к 2026 году.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Сейчас на фоне тех проблем, которые есть в Калининграде, елка — точно не первостепенная проблема», — подчеркнула представитель власти в прямом эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте».

Она отметила, что мнения горожан по поводу новогодней ели разделились. Некоторые считают, что старая елка пришла в негодность. Другие уверены, что сейчас не время тратить деньги на эти цели. Дятлова добавила, что если деньги появятся, то елку купят.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, сколько столицы СЗФО потратили на украшение улиц и площадей к Новому году.