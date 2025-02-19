Когда начинается и заканчивается Великий пост в 2025 году и как поститься правильно

Великий пост — это самый долгий и строгий среди всех православных постов. Длится он более 40 дней. Все это время христиане готовятся к празднику Светлого Христового Воскресения. Верующие ограничивают себя в еде и развлечениях, чаще посещают храм, сосредотачиваются на очищении души и милосердии. Как определить свою меру поста, о чем важно помнить тем, кто будет поститься впервые, и почему Великий пост — это не только ограничения в еде, — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Великий пост — это самый долгий и строгий среди всех православных постов. Длится он более 40 дней. Все это время христиане готовятся к празднику Светлого Христового Воскресения. Верующие ограничивают себя в еде и развлечениях, чаще посещают храм, сосредотачиваются на очищении души и милосердии. Как определить свою меру поста, о чем важно помнить тем, кто будет поститься впервые, и почему Великий пост — это не только ограничения в еде, — в материале «Газеты.Ru».

Значение и суть Великого поста.

Великий пост — особенный и очень важный период в жизни христианина. Он помогает подготовиться к светлому празднику Пасхи, вспомнить путь Спасителя, его последние дни перед началом восхождения на Голгофу. Подробно о сути Великого поста «Газете.Ru» рассказал священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

«Великий пост — это очень древняя традиция в церкви. Практика поста была даже во времена Ветхого Завета. Правда, тогда она была не в том виде, в каком мы ее практикуем сегодня. Это было полное воздержание от пищи, подчас и от питья. Длилось оно не так долго: день или два — столько, сколько человек мог выдержать», — рассказал священник.

С одной стороны, это была сугубо покаянная практика: таким образом человек показывал свое искреннее раскаяние. С другой стороны, это была подготовка к важному религиозному событию, к встрече праздника, принятию святыни.

Когда начинается Великий пост в 2025 году.

В 2025 году Великий пост продлится 48 дней.

Состоит пост из двух важных периодов:

* Святая Четыредесятница, включающая первые сорок дней Великого поста. Установлена в честь сорокадневного поста Спасителя. В Евангелии говорится о том, что сразу после своего Крещения Иисус Христос удалился в пустыню, где постился сорок дней и преодолел три искушения дьявола.



* Страстная Седмица — самый строгий и торжественный период перед Пасхой. В этот период верующие вспоминают путь Спасителя на Голгофу.

Структура Великого поста.

Каждая неделя Великого поста имеет особый духовный смысл. Неслучайно ее сравнивают с лестницей, по которой человек совершает духовное восхождение к тайне Пасхи Христовой.

Значение недель Великого поста:

* 1-я неделя — Торжество православия. В эти дни православные верующие вспоминают победу над иконоборцами, отрицавшими почитание икон. Начиная с 730 года, по решению византийского императора были уничтожены тысячи икон, фресок, мозаик и алтарей в храмах. Традицию поклонения иконам восстановила в 843 году императрица Феодора Константинопольская.



* 2-я неделя — святителя Григория Паламы. Церковь вспоминает святого Григория Паламу — участника и победителя одного из самых сложных богословских споров в истории христианства.



* 3-я неделя — Крестопоклонная. На этой неделе, которая является серединой Великого поста, из алтаря выносят для поклонения украшенный цветами Крест. Посреди храма он остается до пятницы 4-й седмицы. Крест символизирует духовный подвиг и величие жертвы, которую Иисус Христос принес ради людей.



* 4-я неделя — преподобного Иоанна Лествичника. Всю свою жизнь преподобный провел в монастыре, расположенном на Синайском полуострове. Пройдя все ступени монашеского совершенствования, стал одним из самых почитаемых духовных наставников монастыря. Именно Иоанн Лествичник написал удивительную книгу «Лествица», в которой очень простым и понятным языков объяснил сложнейшие вопросы духовной жизни.



* 5-я неделя — преподобной Марии Египетской. Церковь вспоминает святую Марию Египетскую. В прошлом блудница, она полностью очистилась от греха благодаря молитвам, посту и покаянию.



* 6-я неделя — вход Господень в Иерусалим. На этой неделе верующие вспоминают одновременно радостный и очень печальный праздник — вход Иисуса Христа Иерусалим. В этот день Спаситель явил себя людям как Мессия. И этот же день стал началом его Крестного пути. Эта неделя завершается Вербным воскресеньем — праздничным днем, после которого наступает самый строгий этап поста;



* 7-я неделя — Страстная седмица. Если предыдущие шесть недель установлены в честь сорокадневного поста Иисуса Христа, то Страстная седмица — это воспоминание о последних днях земной жизни, страданиях, смерти и погребении Христа.

Питание в Великий пост.

Во время Великого поста православные христиане добровольно ограничивают себя в пище.

Согласно церковному уставу в Великий пост запрещено употреблять:

* мясо, в том числе мясные полуфабрикаты и колбасные изделия;



* молоко и кисломолочные продукты;



* яйца и все продукты с их содержанием;



* сливочные соусы и майонез;



* алкоголь;



* сдобу, кондитерские изделия.

Все выходные в марте разрешена горячая пища с маслом. В будние дни календарь питания варьируется: в определенные дни разрешена растительная пища с постным маслом, в другие — без масла. В некоторые дни верующие соблюдают сухоядение.

Самые строгие дни поста — первый и последний. В это время верующие полностью отказываются от еды.

Священник Николай Конюхов обратил внимание, что ограничение в еде — это, с одной стороны, самое простое. А с другой, это некая первая ступень, не преодолев которую, все остальное в Великом посте окажется очень сложным.

«Пост никогда не сводился и не сводится к воздержанию лишь только от определенных продуктов. Например, есть диеты, есть веганы, которые ограничивают себя без каких бы то ни было религиозных на то оснований. Мы же стараемся бороться с чревоугодием, начав питаться более правильно», — отмечает священник.

Постная пища должна быть более простой, доступной, дешевой. В результате у человека освобождаются силы и средства, которые можно употребить во благо чему-то или кому-то.

Милосердие во время Великого поста.

Священник напомнил, что Великий пост на Руси всегда был временем особого милосердия, внимания к нищим, убогим, тем, кто нуждается в помощи.

Сегодня Николай Конюхов советует обратить внимание на людей, пострадавших от боевых действий, на сограждан, которые находятся в особо тяжелых условиях в Курской области. Поддержать их можно на средства, сэкономленные в результате отказа от лакомств и привычных развлечений.

Как определить свою меру поста.

Николай Конюхов советует определять, насколько жесткие ограничения для себя выбрать, вместе с духовником или приходским священником церкви, в которую вы ходите. Особенно это важно для человека, который ранее не постился.

Священник советует отнестись к Великому посту благоразумно и не бросаться в крайности. В качестве аналогии он приводит пример со спортзалом.

«Если мы в спортзале сразу возьмем вес в 100 килограмм, у нас пупок развяжется и пользы от этого никакой не будет. Тут то же самое. Нужно определить меру поста, которая будет полезной и позволит нам постепенно духовно подрастать. Позже мы сможем добавить к посту еще что-то», — говорит он.

За советом он рекомендует обязательно обращаться к приходскому священнику. С ним можно и нужно обсудить все нюансы, состояние здоровья, условия работы и попросить благословения на ту меру поста, которая кажется адекватной.

О чем важно помнить в Великий пост.

В период поста верующие заглядывают внутрь себя, стараются стать лучше, добрее, избавиться от дурных привычек, помогать ближним.

Великий пост это — не диета, а большая работа над своей духовной жизнью.

Николай Конюхова посоветовал верующим не лишать себя удовольствия от посещения постовых богослужений, поскольку они отличаются от богослужений, которые совершаются в течение всего остального года.

«Понятно, что большинство людей ходят в храм в субботу и воскресенье. Однако в будние дни в храмах проходят особые постовые богослужения. В обычное время мы выделяем себе и в будни время для похода театр, баню, для встреч с друзьями. Во время Великого поста важно выделить себе время для особого духовного удовольствия», — пояснил священник.

Также Николай Конюхов напомнил, что традиционно принято во время Великого поста почаще приступать к таинству причастия.