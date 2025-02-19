С 20 февраля в Башкирии начнут работать штабы по весеннему паводку

В Башкирии начали готовиться к весеннему паводку. С завтрашнего дня в муниципалитетах республики откроются штабы по прохождению половодья. Об этом сообщил вице-премьер Ирек Сагитов на заседании противопаводковой комиссии.
По его словам, при наихудшем развитии событий подтоплены могут быть 313 жилых локаций в 44 районах и городах Башкирии. Именно к этому сценарию готовятся спасатели и власти.
Ранее стало известно, что МЧС определило 61 затороопасный участок на реках, их решено взрывать превентивно.
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