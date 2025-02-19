Мост через дамбу Нижегородской ГЭС будут перекрывать с 24 февраля

В эти дни на мосту будут вводить интервальные перекрытия движения по 120 минут через каждые полчаса. Такие ограничения будут действовать с 23.00 до 03.00. В остальное время проезд будет свободным, по светофору. С 21.00 до 23.00 перекрытий не будет.