Мост через дамбу Нижегородской ГЭС будут перекрывать с 24 февраля

Мост, проходящий через дамбу Нижегородской гидроэлектростанции в Городецком округе, снова будут перекрывать по ночам. Ограничения введут с 24 февраля по 1 марта, сообщили на предприятии.
В эти дни на мосту будут вводить интервальные перекрытия движения по 120 минут через каждые полчаса. Такие ограничения будут действовать с 23.00 до 03.00. В остальное время проезд будет свободным, по светофору. С 21.00 до 23.00 перекрытий не будет.
В этот раз на участке будут проводить демонтажные работы и монтировать пролетные строения и мостовые плиты в пролетах № 1 и № 3.
Провести ремонт переправы уже давно планировали. Напомним, жители Городецкого округа не раз жаловались на состояние дамбы «Нижегородской ГЭС». Там регулярно ездят крупногабаритные авто, из-за чего итак полуразрушенное состояние моста с каждым разом ухудшается. При этом сама конструкция предназначена только для легковушек. На въездах там установлены дорожные знаки, которые запрещают проезд крупногабаритным машинам. Однако водители их игнорируют.
С 2023 года на мосту дамбы стартовал капитальный ремонт переправы. На время ремонта там организовали реверсивное движение и установили светофор, который регулирует поток машин.
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