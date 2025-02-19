Улица Дадаева до 20 июня будет односторонней

В Калининграде на весну-лето запланирован ремонт улицы Старшины Дадаева. Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 1 марта до 20 июня вводится одностороннее движение на участке ул. Дадаева от ул. Александра Невского до ул. Партизана Железняка.