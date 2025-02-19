Ричмонд
-7°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Азовчан приглашают на предпраздничную продовольственную ярмарку

В Азове 22 февраля пройдет продовольственная ярмарка.

Источник: Комсомольская правда

В Азове пройдет предпраздничная продовольственная ярмарка. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Гостей и жителей города будут ждать 22 февраля на улице Привокзальной, 10-б.

Ярмарка будет работать с 7 до 16 часов. Посетители смогут приобрести овощи, фрукты, колбасы, мясную продукцию, масло, мед и другие продукты. Диапазон цен на социально значимые продукты питания планируется на 10−15% ниже рыночных.

Отметим, что принять участие в продовольственной ярмарке могут фермеры, агропредприятия, индивидуальные предприниматели и владельцы личных подсобных хозяйств смогут принять участие в мероприятии бесплатно. Кроме того, ярмарки пройдут и в других муниципалитетах Ростовской области и.