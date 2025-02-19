Азовчан приглашают на предпраздничную продовольственную ярмарку

Отметим, что принять участие в продовольственной ярмарке могут фермеры, агропредприятия, индивидуальные предприниматели и владельцы личных подсобных хозяйств смогут принять участие в мероприятии бесплатно. Кроме того, ярмарки пройдут и в других муниципалитетах Ростовской области и.