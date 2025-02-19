Азовчан приглашают на предпраздничную продовольственную ярмарку

В Азове пройдет предпраздничная продовольственная ярмарка. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Гостей и жителей города будут ждать 22 февраля на улице Привокзальной, 10-б.
Ярмарка будет работать с 7 до 16 часов. Посетители смогут приобрести овощи, фрукты, колбасы, мясную продукцию, масло, мед и другие продукты. Диапазон цен на социально значимые продукты питания планируется на 10−15% ниже рыночных.
Отметим, что принять участие в продовольственной ярмарке могут фермеры, агропредприятия, индивидуальные предприниматели и владельцы личных подсобных хозяйств смогут принять участие в мероприятии бесплатно. Кроме того, ярмарки пройдут и в других муниципалитетах Ростовской области и.