Улицы имени двух бывших министров-белорусов появятся в Минске

Улица имени Громыко в перспективе будет на территории жилого комплекса «Уютный», что недалеко от станции метро «Московская». Андрей Громыко уроженец Беларуси, который родился в 1909 году в деревне Старые Громыки, Ветковского района Гомельской области. Министром иностранных дел СССР Громыко был в течение почти 30 лет, с 1957 по 1985 годы. Еще одной улице в этом жилом комплексе будет дано имя Анатолия Гуриновича, который с 1966 по 1990 годы был министром иностранных дел БССР.