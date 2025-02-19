Улицы имени двух бывших министров-белорусов появятся в Минске

В Минске появятся улицы, названные в честь бывших министров-белорусов Андрея Громыко и Анатолия Гуриновича, сообщает БелТА.
Улица имени Громыко в перспективе будет на территории жилого комплекса «Уютный», что недалеко от станции метро «Московская». Андрей Громыко уроженец Беларуси, который родился в 1909 году в деревне Старые Громыки, Ветковского района Гомельской области. Министром иностранных дел СССР Громыко был в течение почти 30 лет, с 1957 по 1985 годы. Еще одной улице в этом жилом комплексе будет дано имя Анатолия Гуриновича, который с 1966 по 1990 годы был министром иностранных дел БССР.
В Малиновке также появится улица Батьки Миная, легендарного командира партизанского отряда. А в Курасовщине сквер имени Петра Гойденко, названный в честь гендиректора «Интеграла», который руководил предприятием более 20 лет с 1971 по 1993 год.
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