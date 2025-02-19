Аспартам способствует развитию атеросклероза и воспалению сосудов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Исследователи из Китая и Европы открыли свидетельства того, что аспартам способствует развитию атеросклероза и других болезней сосудов. Это связано с тем, что он нарушает выработку инсулина и способствует развитию очагов воспалений в стенках сосудов. Результаты опытов ученых на мышах и обезьянах были опубликованы в статье в научном журнале Cell Metabolism.