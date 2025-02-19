В Уфе в час пик высадили всех пассажиров маршрута № 39

Пассажиры автобуса № 39 были вынуждены идти пешком до остановки после того, как их высадили в час пик на Уфимском шоссе. По словам горожан, автобус был переполнен до отказа и просто не смог заехать в гору. В мэрии рассказали, что произошло на самом деле.
— В условиях низких температур и сильного снегопада на маршруте № 39 произошел инцидент, связанный с технической неисправностью автобуса, — объяснили в администрации города.
Оказалось, что на направляющих фиксаторах двери образовалась наледь, из-за снега, который сыпался с ботинок пассажиров. Из-за низких температур осадки быстро превратились в лед, из-за чего двери автобуса перестали открываться.
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