В Уфе в час пик высадили всех пассажиров маршрута № 39

Пассажиры автобуса № 39 были вынуждены идти пешком до остановки после того, как их высадили в час пик на Уфимском шоссе. По словам горожан, автобус был переполнен до отказа и просто не смог заехать в гору. В мэрии рассказали, что произошло на самом деле.