В Dota 2 вышел новый патч 7.38 «Вольные воды» с переработанной картой

Сразу оговоримся — новые «нейтралы» не то чтобы лесные, а скорее водные: они располагаются на речных спотах, которых на карте теперь очень много (кроме того, была добавлена механика течения — двигаясь по нему, можно вернуться на линию быстрее, так что умирать без тп стало чуть менее грустно). Имена у них соответствующие — Головастик, Трясинник, Ученик болотного мага, Квакун, Болотный маг, Древний квакун и Древний болотный маг. Новые крипы будут постепенно эволюционировать — из Головастиков в более мощных — и, кажется, делают еще более пикабельными Чена с Энчой: Трясинник и оба Квакуна имеют активную способность, которая сильно вдохновлена в свое время удаленной из игры шард-абилкой Тайдхантера. Короче говоря, «раваги» мы будем видеть куда чаще.