В Ростове продлили срок задержания министра сельского хозяйства региона

В Ростове-на-Дону продлили срок задержания министра сельского хозяйства региона. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
Согласно опубликованной информации, рассмотрение материала об избрании меры пресечения в отношении Константина Рачаловского было отложено по ходатайству следователя. Следующее заседание пройдет 21 февраля в 14 часов.
Напомним, замгубернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский был задержан 17 февраля. Его подозревают в превышении должностных полномочий.