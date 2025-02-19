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В Ростове продлили срок задержания министра сельского хозяйства региона

Ленинский районный суд Ростова продлил срок задержания Константина Рачаловского.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону продлили срок задержания министра сельского хозяйства региона. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, рассмотрение материала об избрании меры пресечения в отношении Константина Рачаловского было отложено по ходатайству следователя. Следующее заседание пройдет 21 февраля в 14 часов.

Напомним, замгубернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский был задержан 17 февраля. Его подозревают в превышении должностных полномочий.