Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла 38-й ракетке Таусон в Дубае

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла в третьем круге турнира WTA-1000 в Дубае датчанке Кларе Таусон со счетом 3:6, 2:6.
Соболенко начала турнир с победы во втором круге над 50-й ракеткой россиянкой Вероникой Кудерметовой (подробности здесь), но на следующий день не справилась с 38-й ракеткой Кларой Таусон.
Это был матч, где у Соболенко не получалось по большому счету ничего. 22-летняя датчанка разобралась с ней всего лишь за 1 час и 23 минуты.
Например, на первой подаче Арина выиграла только 47,5 процентов очков, тогда как Таусон — 79,2. Первой ракетке мира удалось сделать 2 брейка, но у Таусон их 6.
С учетом поражений от Киз в Мельбурне и от Александровой в Дохе, это уже третья неудача для Соболенко в четырех последних матчах. Очевидно, что в игре Арины начался кризис.
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