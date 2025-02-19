Установка DESI обнаружила свыше 300 «зародышей» сверхмассивных черных дыр

К такому выводу пришел коллектив астрономов под руководством научного сотрудника Университета штата Юта (США) Рагадипики Пучи при изучении снимков и научных данных, которые были собраны при помощи DESI за первый год наблюдений после начала его работы в октябре 2019 года. За это время данный научный прибор измерил рекордно большое число спектров далеких галактик, в том числе большого числа объектов, которые мы видим в том состоянии, в котором они находились в первые эпохи существования Вселенной.