В 276 жилых домах Уфы пройдет капитальный ремонт

В Уфе продолжается программа капитального ремонта жилых домов. Как рассказали в городской администрации, в этом году различные обновления затронут 276 МКД, в 11 из них заменят систему водоснабжения и водоотведения.
В жилых дома будут обновлены трубы в подвале, стояки, также в капремонт входит вывод вытяжной части канализационного стояка через кровлю на высоту. Кроме этого, рабочие проведут гидравлические испытания.
Полный список домов, которые затронет ремонт, мэрия Уфы опубликовала здесь.
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