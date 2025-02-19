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В 276 жилых домах Уфы пройдет капитальный ремонт

Стало известно, сколько домов капитально отремонтируют в 2025 году в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе продолжается программа капитального ремонта жилых домов. Как рассказали в городской администрации, в этом году различные обновления затронут 276 МКД, в 11 из них заменят систему водоснабжения и водоотведения.

В жилых дома будут обновлены трубы в подвале, стояки, также в капремонт входит вывод вытяжной части канализационного стояка через кровлю на высоту. Кроме этого, рабочие проведут гидравлические испытания.

Полный список домов, которые затронет ремонт, мэрия Уфы опубликовала здесь.

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