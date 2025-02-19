В Таганроге за 70 миллионов рублей отремонтируют четыре дороги

В Таганроге отремонтируют четыре дороги. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.
На ремонт дорожных объектов направят 70 миллионов рублей. Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так, в городе отремонтируют четыре дорожных объекта.
Подрядчикам предстоит отремонтировать переулок Смирновский, Комсомольский Спуск, улицу Ломоносова, а также подъезд от трассы Ростов-на-Дону — Таганрог к переулку 7-му Новому. По словам Светланы Камбуловой, за четыре года участия приморского города в нацпроекте отремонтировано уже 44 дороги.