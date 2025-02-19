Ричмонд
-6°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге за 70 миллионов рублей отремонтируют четыре дороги

В Таганроге планируют отремонтировать четыре дороги.
Источник: Комсомольская правда

В Таганроге отремонтируют четыре дороги. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

На ремонт дорожных объектов направят 70 миллионов рублей. Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так, в городе отремонтируют четыре дорожных объекта.

Подрядчикам предстоит отремонтировать переулок Смирновский, Комсомольский Спуск, улицу Ломоносова, а также подъезд от трассы Ростов-на-Дону — Таганрог к переулку 7-му Новому. По словам Светланы Камбуловой, за четыре года участия приморского города в нацпроекте отремонтировано уже 44 дороги.