В Таганроге за 70 миллионов рублей отремонтируют четыре дороги

Подрядчикам предстоит отремонтировать переулок Смирновский, Комсомольский Спуск, улицу Ломоносова, а также подъезд от трассы Ростов-на-Дону — Таганрог к переулку 7-му Новому. По словам Светланы Камбуловой, за четыре года участия приморского города в нацпроекте отремонтировано уже 44 дороги.