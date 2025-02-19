В Ростове-на-Дону с 19 февраля разыскивают пропавшего мужчину

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего мужчину. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Олег Ясинецкий вышел из дома 19 февраля. С того дня информации о его местонахождении нет. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении всего дня поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы города.
Рост пропавшего — около 175 сантиметров. У него плотное телосложение, лысый, карие глаза. Он был одет в темную куртку, серый жилет, черные брюки и туфли. На нем была коричневая фуражка.