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В Ростове-на-Дону с 19 февраля разыскивают пропавшего мужчину

В Ростове-на-Дону без вести пропал 65-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего мужчину. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Олег Ясинецкий вышел из дома 19 февраля. С того дня информации о его местонахождении нет. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении всего дня поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы города.

Рост пропавшего — около 175 сантиметров. У него плотное телосложение, лысый, карие глаза. Он был одет в темную куртку, серый жилет, черные брюки и туфли. На нем была коричневая фуражка.