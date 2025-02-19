Ричмонд
-6°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт Троицкого моста начнется 21 февраля и закончится в октябре

С 21 февраля специалисты приступят к ремонту Троицкого моста, сообщает пресс-служба «Мостотреста». На первом этапе будут проводить работы в зоне трамвайных путей по направлению от площади Суворова до Петровской набережной.

Источник: Пресс-служба «Мостотреста»

Последний раз дорожное полотно на переправе обновляли в 2018 году. За семь лет асфальт сильно износился, была заметна колейность, на трамвайных путях нашли много дефектов.

На период проведения работ движение транспорта по Троицкому мосту будет ограничено. Информацию о схеме объезда можно будет найти на сайте ГАТИ. Завершить все работы планируют в октябре 2025 года. На эти цели выделят 411 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступили к реконструкции участка тепломагистрали «Куйбышевская», которая находится между набережной Обводного канала и улицей Марата.