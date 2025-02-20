В Перми у Вечного огня установили систему безопасности со звуковым оповещением

Пока это оборудование действует в тестовом режиме. Если в течение месяца оно покажет свою надежность, подобные системы будут установлены возле других памятников в Пермском крае. Камера слежения круглосуточно передает поток в единую цифровую систему видеонаблюдения, доступ к которой имеют только правоохранительные органы, сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям и администрации Перми. Этот пилотный проект направлен на обеспечение сохранности памятников культурного наследия в Прикамье.