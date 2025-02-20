В Перми у Вечного огня установили систему безопасности со звуковым оповещением

В системе есть видеонаблюдение и колонка звукового оповещения. Если кто-нибудь подойдет к Вечному огню ближе чем на 30 сантиметров, это будет зафиксировано камерой слежения. Моментально сигнал будет передан роботу-информатору, и из колонки через пару секунд прозвучит просьба отойти подальше: «Пожалуйста, просим вас не наступать на элементы мемориального сооружения “Вечный огонь”. Просим соблюдать дистанцию и меры противопожарной безопасности».
Если человек проигнорирует сообщение, то информация о происходящем поступит на пульт управления единого центра видеонаблюдения Пермского края, — говорит руководитель компании, занимавшейся установкой охранной системы, Ильдар Фахрутдинов. — Специалист оценит ситуацию и при необходимости вызовет полицию.
Пока это оборудование действует в тестовом режиме. Если в течение месяца оно покажет свою надежность, подобные системы будут установлены возле других памятников в Пермском крае. Камера слежения круглосуточно передает поток в единую цифровую систему видеонаблюдения, доступ к которой имеют только правоохранительные органы, сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям и администрации Перми. Этот пилотный проект направлен на обеспечение сохранности памятников культурного наследия в Прикамье.