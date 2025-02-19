Под Ростовом дотла сгорел частный дом

Под Ростовом на 180 квадратных метрах дотла сгорел частный дом. Об этом сообщили в МБУ АР «УЧПС» Аксайского района. ЧП произошло 19 февраля в Щепкинском сельском поселении.
Согласно опубликованной информации, дом начал полыхать около двух часов дня. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Огонь за считанные минуты охватил порядка 180 квадратных метров.
На месте ЧП работали семь пожарных на трех единицах техники. К счастью, обошлось без пострадавших.