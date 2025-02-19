Ростовчанам развеяли главный миф о вреде картофеля

Диетолог развеяла главный миф о вреде картофеля. Об этом нутрициолог Ирина Писарева рассказала NEWS.ru.
По словам специалиста, многие привыкли думать, что картофель достаточно вредный продукт. Однако наоборот — картофель богат витаминами, а крахмал в овоще перерабатывается медленно и не вызывает резких скачков сахара в крови, что помогает контролировать аппетит.
— Во время его усвоения тоже расходуется энергия, и при этом уровень сахара поднимается и падает постепенно, не производит высоких скачков и дает чувство сытости. Это как бы предостерегает от переедания, — объяснила диетолог.