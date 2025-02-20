Что можно и нельзя делать в день святого Луки 20 февраля на Могущницу

Православная церковь 20 февраля вспоминает греческого монаха Луку Елладского. В народе принято отмечать день святого Луки. Вместе с тем существует еще одно название — Могущница. Оно возникло от названия растения лапчатка, которое было целебным.
Что нельзя делать 20 февраля.
Не рекомендуется на 20 февраля планировать свадьбы. Считается, что указанная дата является неудачной для создания семьи. Под запретом дорогие покупки. Не стоит планировать важные дела. Предки верили, что они обернутся неудачей.
Что можно делать 20 февраля.
По традиции, в названный день было принято готовить пироги или пирожки с луком. Выпечкой угощали нищих.
Согласно приметам, облака плывущие высоко по небу указывают на потепление в скором времени. Красное солнце на закате предвещает похолодание, а также прохладное лето.
Тем временем Минтруда сказало, кому снизили стаж при назначении пенсии в Беларуси.
Кстати, синоптики предупредили про мороз до −19 градусов в Беларуси 21 февраля.
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