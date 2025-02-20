Календарь на 20 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

* День вишневого пирога в США. Праздник, посвященный одному из самых популярных десертов американской кухни. Вишневый пирог покорил гурманов благодаря удачному сочетанию сладкого теста и насыщенной кисло-сладкой начинки. Традиция выпечки пирогов пришла в Америку с первыми английскими поселенцами, которые использовали длинные и узкие формы, а тесто нередко служило лишь контейнером для начинки. По одной из легенд, вишневый пирог был любимым угощением королевы Елизаветы I. Позже этот десерт обрел популярность и в США, где, по преданию, его особенно любил Джордж Вашингтон. Возможно, именно поэтому праздник вишневого пирога отмечается в феврале — в том же месяце, когда родился первый президент США.