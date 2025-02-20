Материнский капитал разрешат тратить на детские товары и еду в Ленобласти

Согласно новым правилам, после рождения первого ребенка из маткапитала можно потратить 40 тысяч рублей на покупку детских товаров и питания, а при появлении второго — еще 20 тысяч. Более того, закупиться можно только в магазинах-партнерах региональной программы. Электронный сертификат должен быть привязан к карте «Мир». Подать заявление на новую выплату можно уже с марта 2025 года.