Материнский капитал разрешат тратить на детские товары и еду в Ленобласти

Правительство Ленинградской области расширит возможности использования материнского капитала. Так, деньги можно будет потратить на покупку детских товаров и питания. Об этом в среду, 19 февраля, сообщили в пресс-службе Администрации Ленобласти.
— Ленинградские родители теперь могут сразу потратить часть денег, полученных при рождении первого или второго ребенка, на детские товары и питание, — отметили в правительстве.
Согласно новым правилам, после рождения первого ребенка из маткапитала можно потратить 40 тысяч рублей на покупку детских товаров и питания, а при появлении второго — еще 20 тысяч. Более того, закупиться можно только в магазинах-партнерах региональной программы. Электронный сертификат должен быть привязан к карте «Мир». Подать заявление на новую выплату можно уже с марта 2025 года.
В Ленинградской области региональный материнский капитал действует с мая 2024 года. Новоиспеченным родителям платят 140 тысяч рублей при рождении первого ребенка и еще 70 тысяч — при появлении второго.