Пустой платёж. Как получить отсрочку по кредиту и снизить выплаты

— Ты знаешь, что сумма относительно невелика, и появляется соблазн взять ещё один кредит на новый телефон, потом на новый диван. И вот у тебя уже несколько кредитных карточек, а от размера общего долга ты впадаешь в уныние или депрессию. А потом ещё приходит отрицание, когда копятся большие долги. Этот механизм защищает ваши эмоции и создаёт эффект ложной защищённости. И вы продолжаете тратить деньги дальше, будто долгов и вовсе не существует, — добавил Иван Ефанов.